Rolling Rock Resources Corp.

Bergbau
Kanada
Dezember 2010
Übernahme
Mega Precious Metals Inc.


Das Bergbauunternehmen ist seit Dezember 2010 nicht mehr an einer Börse gelistet. Das Delisting von Rolling Rock Resources Corp. fand aufgrund einer Übernahme durch Mega Precious Metals Inc. statt.

Ältere Artikel von und über die Gesellschaft befinden sich im Archiv.

