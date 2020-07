Palabora Mining Company Ltd.

Der Rohstoffkonzern Rio Tinto hat den Verkauf seines 57,7% Anteils an der südafrikanischen Kupferminen-Gesellschaft Palabora Mining angekündigt. Wie das australische Unternehmen mitteilte, passe die Mine wegen ihrer geringen Größe nicht mehr in sein Portfolio, das verstärkt auf "Weltklasse-Vorkommen" ausgerichtet sei. Im Zuge dessen, so Rio Tinto [...]