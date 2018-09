GGX Gold Corp.

GGX Gold´s am weitesten fortgeschrittenes Projekt ist das Gold Drop Projekt nahe Greenwood, BC, auf dem von 1919 bis in die 1980er Jahre abgebaut wurde, die Masse davon vor 1942. Gold Drop´s historische Produktion beläuft sich auf 7.572 t mit einem Durchschnittsgehalt von 5,2 g/t Au und 93,4 g/t Ag. Die 7.572 t wurden aus den drei Hauptadern abgebaut. Geringfügiger Abbau fand 1940 auch in der Roderick Dhu Ader statt. Bohrungen und Grabungen in der 2017er Explorationssaison und der Saison 2018 führten zur Entdeckung bedeutender goldhaltiger Strukturen, die auf dem ganzen Projekt zu finden sind. Material vom Gold Drop Projekt erzielte Ausbeuten von über 90%.