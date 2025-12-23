Menü
Minefinders Corporation Ltd.
Bergbau
Kanada
März 2012
Übernahme
Pan American Silver Corp.


Das Bergbauunternehmen ist seit März 2012 nicht mehr an einer Börse gelistet. Das Delisting von Minefinders Corporation Ltd. fand aufgrund einer Übernahme durch Pan American Silver Corp. statt.

Ältere Artikel von und über die Gesellschaft befinden sich (sofern vorhanden) im Archiv.

Nachrichten, deutsch zu Minefinders Corporation Ltd.


Nachrichten, englisch zu Minefinders Corporation Ltd.


