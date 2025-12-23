Pan American Silver und Minefinders teilen mit, dass der Oberste Gerichtshof von Ontario einen endg?ltigen Beschluss gefasst hat, der den früher angekündigten statuarischen Vereinbarungsplan zwischen Minefinders und Pan American im Rahmen des Business Corporations Act genehmigt. Entsprechend der Vereinbarung wird Pan American alle ausgegebenen und [...]
Bei der heutigen Pan American-Sonderversammlung wurde durch 79,78% der vertretenen Anteile die Zustimmung für einen ordentlichen Beschluss gegeben, der im Zusammenhang mit der Vereinbarung die Emission von bis zu 53.666.003 Pan American-Stammaktien genehmigt. Bei der heutigen Minefinders-Sonderversammlung wurde durch 99,79% der vertretenen Anteile [...]
Minefinders teilte heute mit, dass es eine Mitteilung an alle Besitzer seiner mit 4,50% verzinsten und 2015 fälligen Wandelanleihen übermittelte. Die Mitteilung informiert über bestimmte Aspekte des kürzlich angekündigten Vorschlags von Pan American Silver Corp., alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Minefinders zu erwerben. Die [...]
Mark Bailey, President und CEO, erläuterte die Jahresergebnisse folgendermaßen: "Wir hatten uns im Unternehmen für 2011 konkrete Ziele gesetzt und ich freue mich, berichten zu können, dass wir sie erreicht haben. Wir haben unsere Produktionsprognose für das Jahr übertroffen und trotz des wachsenden Drucks auf die Förderkosten in unserer Branche [...]
Minefinders erinnert Investoren daran, dass das Unternehmen am 23. Februar 2012 nach Marktschluss die Finanz- und Betriebsergebnisse des gesamten Geschäftsjahres 2011 bekanntgeben wird. Die Telefonkonferenz für Investoren, die ursprünglich für Freitag, den 24. Februar 2012 angesetzt war, wird aufgrund des geplanten Übereinkommens mit Pan American [...]
Standard & Poor's will make the following changes in the S&P/TSX Canadian Indices: The shareholders of Minefinders Corporation Ltd. have accepted the cash and share exchange offer from Pan American Silver. Minefinders will be removed from the S&P/TSX Composite and Capped Composite, the S&P/TSX Equity and Capped Equity, the S&P/TSX Completion and [...]
Pan American Silver and Minefinders today completed the previously announced plan of arrangement under the Business Corporations Act (Ontario) whereby Pan American acquired all of the issued and outstanding common shares of Minefinders. Under the terms of the Arrangement former Minefinders shareholders who elected the full proration option received [...]
Pan American Silver and Minefinders are pleased to announce that the Ontario Superior Court of Justice has issued a final order approving the previously announced statutory plan of arrangement between Minefinders and Pan American under the Business Corporations Act. Pursuant to the Arrangement, Pan American will acquire all of the issued and [...]
Pan American Silver and Minefinders are pleased to announce the positive results of their respective shareholder votes to approve the previously announced plan of arrangement whereby Pan American will acquire all of the issued and outstanding common shares of Minefinders. 79.78% of the Pan American shares represented at Pan American's special [...]