Fortuna Silver Mines Inc. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen in Argentinien, Burkina Faso, Mexiko und Peru sowie einer fünften Mine, die sich in der Elfenbeinküste im Bau befindet. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsamen Wert für unsere Stakeholder.