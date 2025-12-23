Menü
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Minco Silver Corp.

Minco Silver Corp.
Bergbau
Kanada
Silber
Originalaktie
A0ESX5 / CA60254C1005
Minengesellschaft
Kontaktdaten
AuAgPtPdCuNiZnPb

China, Volksrepublik

Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Berlin XYD.BE 0,214 €  /  2,88%   0 22.12.2025
Stuttgart XYD.SG 0,214 €  /  0,94%   0 22.12.2025
München XYD.MU 0,212 €  /  -9,40%   1.500 22.12.2025
Düsseldorf XYD.DU 0,250 €  /  17,92%   0 22.12.2025


Börse Symbol
TSX Venture Kanada MSV.TO
OTC USA MISVF
Kurse & Charts

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap