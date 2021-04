Premier Gold Mines Ltd. veröffentlichte gestern ein Ressourcenupdate für das Getchell-Projekt, welches das Unternehmen aktuell erwirbt. Die Liegenschaft beherbergt sowohl Tagebau- als auch Untergrundressourcen und liegt strategisch günstig in der Nähe der Minen Twin Creeks und Turquoise Ridge von Nevada Gold Mines am nördlichen Ende des Battle [...]