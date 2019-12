North American Palladium Ltd. gab gestern bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Impala Platinum Holdings Ltd. geschlossen hat, in deren Rahmen Impala 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von NAP erwerben wird. Dafür erfolgt eine Vergütung in Höhe von 1,0 Milliarden CAD. Die Aktionäre von North American Palladium werden im [...]