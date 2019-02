"The Queen´s Beasts"-Serie in Platin

Löwe von England" ("The Lion of England"

Die Britannia, ob in Gold oder Silber , fristete als Anlagemünze lange Zeit einen Dornröschenschlaf. Erst mit der Anhebung der Feinheit und der gleichzeitigen Präsentation der britischen " Lunar Kalender "-Serie im Jahr 2013, meldeten sich die Engländer mit einem Paukenschlag zurück.Drei Jahre später stellte die britische Prägestätte The Royal Mint der Öffentlichkeit eine weitere, dritte Anlagemünze, die "The Queen´s Beasts"-Serie, vor. Die zehn heraldischen "Queen's Beasts"-Skulpturen, die die Genealogie (= Stammbaum / Abstammung) von Queen Elizabeth II. darstellen, wurden von dem englischem Skulpteur James Woodford (1893-1976) anlässlich der Krönung Elisabeths in der Westminster Abbey im Juni 1953 erschaffen.Die Wappentiere sind etwa 1,83 m hoch und aus Gips gegossen, wobei derzeit die Originale im Canadian Museum of History in Quebec ausgestellt sind. Replikate findet man im Royal Botanic Gardens in Kew (im Südwesten Londons gelegen).Die "The Queen´s Beasts"-Serie startete im Jahr 2016 mit zwei Gold- und einer Silber- Münze und jeweils mit dem Motiv "The Lion of England" ("Der Löwe von England").Im Mai 2017 präsentierte die britische Münzprägestätte die Herausgabe der ersten britischen Platinanlagemünze, die in Kooperation mit World Platinum Investment Council (WPIC) erfolgte. Das erste Motiv der Platinmünze ziert der "). Es folgten 2018 zwei weitere Ausgaben der 10-teiligen Serie: "The Griffin of Edward III" und "The Red Dragon of Wales". Darüber hinaus erschien erstmalig die erste Britannia in Platin Beide Münzseiten der "The Queen´s Beasts"-Serie wurden von Jody Clark gestaltet, dessen Initialen "JC" sich beidseitig wieder finden. Neben der "1 oz" Größenangabe und dem jeweiligen Münznamen sind in der Rundschrift die Metallart "Fine Platinum", die Feinheit in Höhe von "999.5" sowie das entsprechende Prägejahr zu finden. Alle Queen's Beasts Motive ragen teils in die Rundschrift hinein. Der Münzhintergrund ist im Gegensatz zur Proof-Version nicht glatt, sondern weist eine Art feines Kettenmuster auf.Während die Motivseite mit jeder Münzausgabe neu gestaltet wird, findet sich auf der Umseite fortwährend das (fünfte) Konterfrei von Ihrer Majestät Königin Elizabeth II.. In der Rundschrift sind neben dem Queennamen "Elizabeth II", der jeweilige Nennwert in Höhe von "100 Pounds" ( Pfund Sterling ) sowie der lateinische Schriftzug "eiratiainaeiensor" aufgeprägt, der sinngemäß ins Deutsche übertragen bedeutet: "Durch Gottes Gnade Königin, Verteidigerin des Glaubens". Auch hier ist der Münzhintergrund nicht glatt, sondern matt ausgeführt. Der Münzrand ist geriffelt.Die rund 31,2 Gramm schweren Platinmünzen der "The Queen´s Beasts" Serie werden jeweils in einer schützenden Kapsel verpackt ausgeliefert. 10 Münzen (1 oz) befinden sich in einem Kunststoffröhrchen (engl.: Tubes). Analog zu den Silber- oder Goldmünzen unterliegen die Platinmünzen keiner Auflagenbegrenzung.Zum aktuellen Zeitpunkt werden keine "The Queen´s Beasts"-Platinmünzen in Proof-Ausführung (Polierte Platte) produziert.Bis heute sind in der Serie "The Queen’s Beasts" in Platin erschienen:Die erste Münze der Serie erschien im Mai 2017 und trägt den Namen "Lion of England". Der Entwurf der Münzen mit dem Löwen-Motiv stammt von Jody Clark. Abgebildet ist ein gekrönter Löwe, der das aktuelle Wappenschild des Königreichs Großbritannien hält.Die Erste von zwei Platinmünzen des Jahres 2018 war die "The Griffin of Edward III" (dt.: Der Greif Edwards III). Abgebildet ist ein Fabelwesen, auf den Hinterläufen stehend und mit ausgebreiteten Flügeln. In den Klauen hält der Greif das Badge des Hauses Windsor. Der Hintergrund soll an ein Kettenhemd erinnern.Als zweite Platinmünze des Jahres 2018 erschien "The Red Dragon of Wales" (dt.: Der rote Drache von Wales). Abgebildet ist ein Drache, der ein Schild mit dem Nationalwappen von Wales hält, welches den walisischen Drachen in vierfacher Ausführung zeigt. Seit 1807 ist der rote Drache auf der Nationalflagge von Wales zu sehen.Auf der vierten Ausgabe der 10-teiligen Münzserie war das Motiv "Unicorn of Scotland" (dt.: Das Einhorn von Schottland) abgebildet. Das Einhorn tauchte erstmals im 12. Jahrhundert in den schottischen Wappen auf und steht an zweiter Stelle nach dem Löwen. Das Motiv zeigt eine Einhorn mit einem Schild, welches die Souveränität Ihrer Majestät der Königin symbolisiert. Sie repräsentiert stolz die Einheit der Nationen, die das Vereinigte Königreich ausmachen.