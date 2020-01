Pferd - Australischer Lunar Kalender (Serie II)

Seit 1996 prägt die staatliche Münzanstalt The Perth Mint die australische Lunar-Münzserie in Gold (und ab 1999 in Silber ). Als Vorlage dienen die 12 Tierkreiszeichen des chinesischen Horoskops (engl.: Chinese zodiac), der bei dieser Münzserie sets mit dem Sternbild der Maus beginnt und mit dem Schwein endet.Das chinesische Sternzeichen des Pferdes ist das siebente Motiv, der zweiten Lunar-Serie, die im Jahr 2008 in Gold und in Silber startete. Die australische Prägestätte verwendete erstmalig das Sternzeichen des Pferdes auf der ersten Münzserie im Jahr 2002 . Die aktuelle Abbildung ist nicht mit dem damaligen bzw. mit den beiden Motiven in Silber ( 2002 2014 ) identisch.Ein Lunisolarkalender (von lateinisch luna = Mond und sol = Sonne), wie der Lunarkalender auch genannt wird, enthält als Kalender-Monate primär 12 Mond-Monate. Das Jahr des Pferdes begann am Freitag, dem 31. Januar 2014 und endet am Mittwoch, dem 18. Februar 2015. Das "Jahr des Pferdes" war zuletzt in 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942 aktiv und wird zukünftig im Jahr 2026 von Neuem beginnen.Dem aktuellen Tierkreiszeichen des Pferdes ist das Element Holz 木 und Yang 陽 zugeordnet. Das Element steht für gestalterischen Einfluss, Würde, Frieden und Beständigkeit. Menschen, die im Jahr des Pferdes geboren sind, sind im Allgemeinen sehr beliebt, besonders temperamentvoll und unruhig. Sie strahlen immer gute Laune aus, können gut mit Geld umgehen, besitzen ein großes künstlerisches Talent und planen ihr Leben langfristig.Angelehnt an das erste Münzmotiv ( 2002 ) ist auf der Motivseite ein über eine Wiese galoppierendes Pferd zu sehen, umgeben von einer Berglandschaft und Wolken. Über dem Pferdemotiv befindet sich das chinesische Schriftzeichen 馬 des Tierkreiszeichen und unterhalb der englischsprachige Name "Year of Horse". Das Prägezeichen "P" am linken Rand steht für die Münzprägestätte Theerth Mint.Auf der Nennwertseite ist das Porträt Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. von einer Rundschrift umgeben, in der neben dem Namen der Queen, das Ausgabeland "Australia", die Angaben zum Feingewicht, die Feinheit "9999", der Metallart sowie dem Nominalwert in Australischen Dollars zu finden sind. Initialen "IRB" am Halsende der Monarchin stammen vom britischen Bildhauer Ian Rank-Broadley , der das Bildnis erschuf. Der Münzrand ist wie immer geriffelt. Als Schutz vor Beschädigung wird jede Bullionmünze gekapselt ausgeliefert.Die Anlagegoldmünze wird in neun unterschiedlichen Größen geprägt, womit es im Vergleich zum Vorjahr ( Schlange ) keine Veränderungen gab. Das 1-Unzen-Exemplar verfügt wie immer über eine Auflagenbegrenzung von max. 30.000 Stück und stellt zugleich die beliebte Münzgröße dar. Das wuchtige 1-kg-Goldexemplar wird in diese Münzkollektion ein letztes Mal geprägt, wobei die Auflage auf max. 10 Stück (!) limitiert ist. Erwartungsgemäß wird die 1-oz-Goldmünze wenige Monate nach der Erstausgabe am 2. September 2013 (seitens der Prägeanstalt) ausverkauft sein. Veröffentlichte Auflagenzahlen können in unserer Statistik eingesehen werden oder stehen auf dieser Seite zum Download bereit.In der zweiten australischen Lunarkalender-Reihe sind bis zum aktuellen Prägejahr die Maus bzw. die Ratte (2008), der Ochse bzw. Büffel (2009), der Tiger (2010), der Hase (2011), der Drache (2012) und die Schlange (2013) erschienen. In den kommenden Jahren werden nach dem Pferd die Ziege (2014), der Affe (2016), der Hahn (2017), der Hund (2018) und im Jahr 2019 das Schwein folgen.