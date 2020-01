Hahn - Australischer Lunar Kalender (Serie II)

Die australische Münzprägeanstalt The Perth Mint startete im Jahre 1996 mit der Prägung der ersten Lunar-Münzserie in Gold. Als Vorlage dienten von Anfang an die Tierkreiszeichen des chinesischen Mondkalenders , der einem 12-jährigen Rhythmus folgt und mit der Maus (oder auch Ratte) beginnt.Der große Erfolg der ersten Lunar-Serie (in Gold und Silber ) veranlasste die Prägeanstalt, ab dem Jahr 2008 eine zweite Serie (erneut in Gold und Silber ) aufzulegen. Dem Affen im Vorjahr folgte 2017 das Motiv des Hahns (engl.: Rooster).Nach dem chinesischem Lunarkalender beginnt das "Jahr der Hahns" (engl.: "Year of the Rooster") am 28. Januar 2017 und endet am 15. Februar 2018. Der Hahn ist das zehnte von zwölf Zeichen des chinesischen Tierkreises. Der rotierende Zyklus war zuletzt in 2005 (in Gold und Silber ), 1993, 1981, 1969, 1957, 1945, 1933 aktiv und wird zukünftig in 2029 erneut starten.Der Hahn steht für Intelligenz und Perfektionismus, aber auch für Arroganz und Kritiksucht. Menschen, die in diesem Mondzyklus geboren wurden, gelten als pflichtbewusst, loyal, eloquent, ehrlich und gesellig. Andererseits wird ihnen auch Ängstlichkeit, Pessimismus, Launenhaftigkeit und Großspurigkeit nachgesagt.Erneut entwarf der Münzdesigner Ing Ing Jong das Münzmotiv, welches sich wie immer von der Silberversion und jenem aus der ersten Serie unterscheidet. Es zeigt einen einzelnen Hahn, der von Bambusgewächsen umgeben ist. Das kleine "P" am rechten Münzrand steht für die australische Prägeanstalt "Theerth Mint". Leicht oberhalb ist das chinesische Zeichen 雞 für Hahn zu finden und im unteren Halbbogen der Schriftzug "Year of the Rooster".Das Konterfei Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. ziert die Wertseite der Goldmünze. Das Portrait stammt von dem britischen Künstler Ian Rank-Broadley . Rund um das Bildnis sind das Ausgabeland Australien, das Feinheit von "9999", die Metallart Gold, das Prägejahr "2017", das jeweilige Feingewicht sowie der Nennwert in "Dollars" ( Australische Dollars ) aufgeprägt.Die australischen Lunar-Goldmünzen "Jahr des Hahns" werden analog zu den Vorjahren in unterschiedlichen Größen geprägt, die erneut von der 1/20-Unzen bis zum 1-kg-Exemplar (nicht jedoch 10 kg) reichen. Außer der 30.000er Auflage des 1-Unzen-Exemplars, werden alle anderen Stückelungen nach Nachfrage produziert. Für Sammler wurden einzelne Münzgrößen in " Polierte Platte "-Qualität (1 oz, 1/4 oz und 1/10 oz), als Hochrelief (1 oz) und als Farbmünzen (engl.: Coloured Coin) (1 oz und 1/20 oz) ausgegeben.Im Ausgabejahr (Verkaufsstart: 5. Oktober 2015) waren die 1-Unzen-Exemplare des Hahns im Vergleich zum Känguru mit einem geringen Aufgeld behaftet, die anderen Stückelungen tendenziell weniger. Als Schutz vor Beschädigung wird jede Bullionmünze gekapselt ausgeliefert. Sofern bereits veröffentlicht, können die Auflagehöhen auf dieser Seite als PDF herunter geladen werden.In der zweiten Lunar-Serie sind bis zum aktuellen Zeitpunkt die Maus bzw. Ratte (2008), der Ochse bzw. Büffel (2009), der Tiger (2010), der Hase (2011), der Drache (2012), das Pferd (2014), die Ziege bzw. das Schafbock (2015) und der Affe (2016) erschienen. Nach dem Hahn erscheinen noch zwei Ausgaben: der Hund (2018) und das Schwein (2019).