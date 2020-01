Sicherheitsmerkmal mit Lasergravur.

er Münzrand ist gekerbt.

Im internationalen Vergleich erschien die allererste australische Anlagemünze sehr spät. Nach dem Nugget (bzw. später das Känguru ) in Gold, dem Kookabura in Silber und dem Emu in Palladium folgte eine Version in Platin: der Koalabär.Von 1988 bis zum Jahr 2000 wurde der Koala mit einem jährlich wechselnden Motiv (in acht Münzgrößen) geprägt. Ihm folgte im Jahr 2011 der Platypus , dessen jährlich gleich bleibendes Motiv als 1-Unzen-Platinmünze bis 2017 geprägt wurde. Die Nachfolge des Schnabeltiers trat im Folgejahr das Känguru in Platin an.Mit dem Neustart 2020 der australischen Lunar-Kalender-Serie III in Gold und Silber überraschte die Perth Mint mit einer neuen, ersten Serie in Platin . Die Australier sind neben den Briten ( Britannia und the " Queen´s Beasts "-Serie) seit dem Jahr 2020 das einzigste Land, die aktuell zwei Platinanlagemünzen parallel produzieren.Das gleich bleibende Motiv der "Australian Kangaroo Platinum"-Anlagemünze ist identisch mit jener in Silber (seit 2016). Es zeigt das Rote Riesenkänguru (engl.: Red Kangaroo) umgeben von Lichtstrahlen. Im oberen Münzkranz ist der namensgebende Schriftzug "Australian Kangaroo" zu finden, rechts das Prägezeichen dererth Mint "P" und im unteren Halbbogen das jeweilige Prägejahr sowie die Metallangaben in Form von "1 oz 995 Platinum".Ferner verfügt die Känguru Platinmünze, die es analog zu ihrem Vorgänger nur in der 1-Unzen-Stückelung gibt, einDer Außendurchmesser von 32,60 mm ist mit der der dritten Lunar-Serie (ab 2020) sowohl in Gold, als auch in Platin identisch. Einzig die Münzstärke fällt aufgrund der höheren Dichte von Platin (21,45 g/cm³ versus 19,32 g/cm³ Gold) um 0,35 mm geringer aus. DDie Wertseite ziert aufgrund der Zugehörigkeit Australiens zum Commonwealth of Nations das Konterfei Ihrer Majestät Königin Elisabeth II. . Das Portrait der ersten Ausgabe stammt noch vom britischen Künstler Ian Rank-Broadley , der die Initialien "IRB" aufweist. Mit dem Prägejahr 2019 wurde das Portrait der Queen zum sechsten Mal angepasst. Jody Clark 's ("JC") Entwurf unterscheidet sich zur Vorgängerversion an der nun vorhandenen Schulter, einer perlenartigen Halskette und einer Krone, dessen Spitze in den Schriftbogen ragt. Rund um das Bildnis sind neben ihrem Namen "Elizabeth II", das Ausgabeland "Australia" und der Nennwert von "100 Dollars" ( Australische Dollars ) zu finden.Derzeit wird die "Platinum Kangaroo Bullion Coin"-Münze nicht in Polierte Platte -Ausführung (PP; engl.: Proof) angeboten. Die jährlichen Auflagen der Stempelglanz-Ausführung sind unlimitiert und werden nachfragebedingt produziert. Die Känguru-Platinmünze wird gekapselt ausgeliefert, wobei der Verkaufsstart des aktuellen Prägejahrs im Oktober/November des Vorjahres beginnt.