Westgold GmbH & Co. KG

Martin Siegel gehört zu den Pionieren der deutschsprachigen Goldszene. Noch bevor GoldSeiten im Oktober 1999 online ging war er bereits als Buchautor und Börsenbriefheraussgeber tätig.Zum Ende des Jahrtausends eher noch sporadisch, entwickelte sich sein Edelmetallhandel von Jahr zu Jahr zu einem wichtigen Standbein. Aus betriebswirtschaftlichen und logistischen Gründen wurde der Handel im Jahr 2006 in eine Kapitalgesellschaft eingebracht und nach Lindhorst verlegt. Die kleine Gemeinde nahe Stadthagen liegt im Landkreis Schaumburg in Niedersachsen. Das operative Geschäft wurde von Gunter Siegel geleitet.Das Shopangebot umfasste die gängigsten Gold- und Silberprodukte und wurde sehr schlank bzw. einfach in der Bedienung gehalten. Die bestellte Ware konnte optional nach Terminabsprache vor Ort abgeholt werden. Tafelgeschäfte waren nur in der Anfangszeit möglich.Geschäftsführer Martin Siegel verfasste zwischen 1993 und 1998 acht Bücher mit Schwerpunkt australische Minenaktien. Die erste Ausgabe des Börsenbriefes "Der Goldmarkt" erschien 1988. Der überproportional wachsende Metallhandel und die Beratertätigkeit für den PEH-Q Goldmines Fonds (1998-2008) zwangen ihn 2008 zur Aufgabe bzw. Abgabe des Börsenbriefes . Ganz hat er den redaktionellen Teil allerdings nicht aufgegeben, denn noch heute veröffentlicht er seine Marktberichte Im Januar 2011 übernahm Martin Siegel das operative Geschäft sowie die Beratung der Stabilitas Edelmetall- und Rohstofffonds (zur Webseite ), zu dem mehrere Einzelfonds gehören. Einen davon, den Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds, der 2007 aufgelegt wurde, berät er noch heute.