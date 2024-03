Degussa Goldhandel AG, Zürich

Die erste Auslandsniederlassung der Degussa wurde im Frühjahr 2012 in Cham eröffnet. Heute befindet sie sich im Herzen von Zürich.Unter der Regie von Andreas Hablützel, der zuvor viele Jahre eine ähnliche Stelle in einer schweizerischen Bank innehatte, bietet die Niederlassung im Bleicherweg 41 ein ausgewähltes Sortiment an Anlagemetallen an.Dazu gehören neben den eigenen Degussa-Edelmetallbarren in gegossener und geprägter Form, auch die klassischen Anlagemünzen in Gold, Silber, Platin und Palladium aus aller Welt.Zum Verwahren von Edelmetallen, Dokumenten oder sonstigen Dingen bietet Degussa jedem Interessenten Schließfächer in unterschiedlichen Größen zur Miete an.Der schweizerische Onlineshop unterscheidet sich bedingt durch den Franken zu seinem deutschen Pendant in Euro.Neben Zürich und Genf unterhält die in Frankfurt am Main ansässige Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe zwei weitere ausländische Niederlassungen: eine in London (Großbritannien) sowie eine in Madrid (Spanien).