Degussa Goldhandel GmbH, Berlin, Fasanenstraße

Im Februar 2013 eröffnete in der deutschen Hauptstadt Berlin, südlich vom Kurfürstendamm in unmittelbarer Nähe des Käthe Kollwitz-Museums und des Literaturhauses Berlin, die erste von zwei Berliner Filialen der Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.Die Niederlassung der Fasanenstraße 70 ein umfangreiches Sortiment an Anlagemetallen an. Dazu gehören geprägte und gegossene Edelmetallbarren aus eigener Produktion sowie ein umfangreiches Angebot an Anlagemünzen in Gold, Silber, Platin und Palladium. Die Mitarbeiter in der Filiale kaufen nicht nur Münzen und Barren aus Edelmetall an, sondern auch Schmuck- und Altgold.Sie suchen eine sichere und diskrete Aufbewahrung außerhalb des Bankensektors. Die Niederlassung bietet zur Verwahrung von Investment-Produkten, Schmuck, Dokumenten oder sonstigen Wertgegenständen individuell wählbare Schließfachgrößen zur Miete an.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben dieser und am Gendarmenmarkt gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart