Degussa Goldhandel GmbH, Hannover

Im Dezember 2014 eröffnete die Degussa Goldhandel GmbH in Hannover, der Hauptstadt des Landes Niedersachsen, eine weitere Niederlassung.Auf 320 Quadratmetern werden in der Theaterstraße 7 das klassische Sortiment von Anlagemünzen und -barren , edlem Schmuck und außergewöhnlichen Geschenken angeboten.Erfahrene Goldschmiede im Degussa Team in Hannover führen als Service den fachkundigen Ankauf von Edelmetallen durch. Zudem können bankenunabhängige Schließfächer angemietet werden.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Hannover gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart