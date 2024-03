Degussa Goldhandel GmbH, Düsseldorf

Im Frühling 2020 eröffnete in der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalens eine Filiale der renommierten Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main.Ursprünglich in der Königsallee-Galerie ansässig, ist die Düsseldorfer Niederlassung im Juni 2023 in ihre neuen Räumlichkeiten in der Berliner Allee 61 (Eingang Graf Adolf-Straße) umgezogen.Investoren und Liebhaber können aus einem umfangreichen Edelmetallsortiment auswählen. Zum Angebotsspektrum gehören neben geprägten und gegossenen Edelmetallbarren auch alle bekannten Anlagemünzen.Das spezialisierte Ankaufszentrum für Altgold und andere Edelmetalle bietet zudem eine Verwahrungsmöglichkeit in individuell wählbaren Schließfachgrößen jenseits des Bankensektors an.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben Düesseldorf gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in München am Promenadeplatz 10 und 12, im 1. Stock , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart