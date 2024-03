Die SilviOr GmbH wurde im Jahr 2007 von Hubert Roos in Würzburg gegründet und war in der Schürerstraße 5b ansässig.Als selbständiger und unabhängiger Anlageexperte hatte Hubert Ross in den Jahren 2003-04 zwei Edelmetallbücher (" Gold-Boom ", " Big-Silver ") heraus gebracht, die mit zu den ersten Edelmetall-Büchern zählten.Der Hauptfokus der SilviOr GmbH war auf den klassischen Edelmetallhandel ausgerichtet. Im SilviOr-Wertlager konnten Kunden ihre Gold- und Silberbestände zwischengelagert werden.Das Wertlager als zweites Standbein des Unternehmens entwickelte sich jedoch so gut, dass die Degussa Sonne+Mond Goldhandel GmbH, ein Anlagehändler und Barrenanbieter aus Frankfurt am Main, die SilviOr GmbH im Jahr 2013 übernahm.Nach der Übernahme firmierte das Unternehmen eine Zeit lang noch unter seinem alten Namen weiter.