Degussa Goldhandel GmbH, Altgold-Zentrum München

Seit November 2011 ist die Degussa Goldhandel GmbH mit ihrem allerersten Ladengeschäft in München (Promenadeplatz 12) vertreten.Zwei Jahre später eröffnete der Edelmetallhändler ein Ankaufszentrum für Barren und Münzen aus Gold, Platin sowie von Schmuck und Silberwaren. Nach einem Umzug befindet sich dieses heute in unmittelbarer Nähe zur Niederlassung, am Promenadeplatz 10 (1. Stock), im Herzen der Landeshauptstadt.Verkäufer können hautnah miterleben, wie ihre Objekte mit modernster technischer Ausrüstung geprüft, bewertet und ggf. in einem vor Ort befindlichen Ofen eingeschmolzen werden: Denn all das findet nicht im Hinterzimmer, sondern direkt vor den Augen der Kunden statt.Zum Stammsitz in Frankfurt am Main gehören weitere Degussa Niederlassungen im In- und Ausland. Neben diesem Altgoldzentrum und der Filiale am Promenadeplatz 12 gibt es im Inland folgende Ladengeschäfte: in Augsburg , Berlin in der Fasanenstraße und am Gendarmenmarkt , in Düsseldorf , in Hamburg , in Hannover , in Köln , in Nürnberg , in Pforzheim und in Stuttgart