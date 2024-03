GoldOnline, ein Verkaufsshop für Anlagemünzen und -barren der Commerzbank Aktiengesellschaft aus Frankfurt am Main, ging Ende 2013 online.Die Commerzbank Filiale in Luxemburg ist für die Edelmetallsparte der Bank zuständig, die auch hinter den Kulissen als Großhändler aktiv am Goldmarkt vertreten ist.Ferner hält die Commerzbank eine Beteiligung am schweizerischen Barrenhersteller Argor-Heraeus SA Der Onlineshop richtete sich im Gegensatz zu anderen Banken auch an Nichtkunden der Commerzbank AG. Schwerpunkt bilden dabei die gängigsten Goldanlagemünzen vom Känguru aus Australien, über den Krügerrand bis hin zum Wiener Philharmoniker Seit vielen Jahren vertreibt die Commerzbank eigene Goldbaren, die in der Schweiz von Argor-Heraeus hergestellt werden. Die Palette umfasst dabei sowohl alle gängigen Goldbarren, wie auch die KinebarBarren sowie die Multicards -Ausführungen von Heraeus aus Hanau.Der Onlineshop wurde im Jahr 2018 eingestellt.