Die Firma Sparing Edelmetalle wurde im Jahr 2013 als Familienunternehmen gegründet. Neben klassischen Anlageprodukten aus Gold, Silber, Platin und Palladium bietet der Onlineshop Branchennews, technische Chartanalysen, Investoren- und Sparpakete sowie Numismatikzubehör.



Seit Frühjahr 2014 sind außerdem, nach telefonischer Absprache über die kostenlose Hotline, anonyme Tafelgeschäfte an den Geschäftsstandorten in Hamburg und Woldegk in Mecklenburg-Vorpommern möglich.



Das Team von Sparing Edelmetalle legt Wert auf Kundennähe und gute Beratung, welche über Telefon, E-Mail oder direkt vor Ort angeboten wird.



Zum 31. Dezember 2019 hat die ehemals in 17348 Woldegk ansässige Firma Sparing Edelmetalle GbR ihre Geschäftsaktivitäten eingestellt.