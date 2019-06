Die Trauschmuck Sperling GmbH mit Sitz in der Lübecker Straße 95 in der Hansestadt Hamburg ist ein Edelmetallhändler mit Schwerpunkt Goldankauf. Darüber hinaus kauft das Unternehmen neben Silber, auch Zinn, Diamanten, Bernstein, Schmuck und Luxusuhren diverser Marken auf.



Im Gegensatz zu klassischen Edelmetallhändlern, bei dem der Fokus auf dem Verkauf von Neuware liegt, kauft Trauschmuck Sperling Wertsachen auf. Nicht wiederverwertbare Edelmetalle werden eingeschmolzen, gut erhaltene Exemplare werden zum Wiederverkauf angeboten.



Der direkte Weiterkauf von angekauften Gold- und Silbermünzen an Kunden garantiert eine Auswahl an sehr günstigen Münzen und das eine oder andere Schnäppchen. Aktuelle Angebote und Preise können vor Ort oder per Telefon erfragt werden. Ein Onlineshop ist nicht existent.

Trauschmuck Sperling GmbH | Lübecker Straße 95 | D-22087 Hamburg