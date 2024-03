Degussa Metales Preciosos, S.L., Madrid

Nach Zürich und London eröffnete die Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe aus Frankfurt/Main im März 2015 ein weiteres ausländisches Tochterunternehmen.Die Auslandsexpansion führte nach Madrid, die Hauptstadt Spaniens. Auf großzügigen 400 Quadratmetern am Rande des Retiro-Parks bietet der Degussa-Standort ein umfangreiches Sortiment an klassischen Münzen und Barren zur Edelmetallanlage, an.Als besonderen Service bietet das Madrider Ladengeschäft neben dem Altgoldankauf, auch Schließfächer an. Dies ermöglicht eine sichere und diskrete Aufbewahrung außerhalb des Bankensektors.Neben Madrid unterhält die Degussa Goldhandel Unternehmensgruppe aus Frankfurt am Main weitere drei ausländische Niederlassungen, eine davon in in London (Großbritannien) und zwei in der Schweiz (in Zürich und in Genf ).