NTR Metals LLC ist ein amerikanisches Unternehmen mit Sitz in Dallas, USA. Mit aktuell 69 Standorten in den USA und Europa zählt das Tochterunternehmen von Elemetal LLC (zu dem auch OPM Metals LLC gehört) weltweit zu den größten Edelmetallunternehmen.Die Geschäftsfelder erstrecken sich über das gewerbliche Edelmetall-Recycling, das industrielle Recycling und die Veredelung bis hin zum Market Maker für Edelmetalle sowie einer eigenen Barrenproduktion.NTR Metals stellt unter eigenem Logo und Namen Silberbarren (1 oz, 10, oz, 100 oz und 1 kg) mit einer 999er Feinheit her, die jedoch nur im Heimatland vertrieben werden und hier in Deutschland nahezu unbekannt sind. Neben Goldbarren werden als Auftragsarbeit Medaillen , Motivbarren und Münzen hergestellt.In Europa ist NTR Metals in vier Ländern aktiv. Neben Großbritannien, den Niederlanden und Irland besitz das Unternehmen auch in Deutschland Niederlassungen. Zu der NTR Metals Deutschland GmbH mit Sitz in Stuttgart gehören die Standorte in Essen, Hamburg und Köln.