Abgezockt und totgepflegt

Jeder von uns wird alt. Viele werden sich im Alter einem Heim anvertrauen müssen. Doch können wir vertrauen? Mathias P. hat in ganz Deutschland hinter die Kulissen von Pflegeeinrichtungen gesehen und berichtet von teilweise entsetzlichen Zuständen. Selbst hinter schönen Fassaden werden Bewohner bis zum Dahinsiechen vernachlässigt, Arbeitskräfte ausgebeutet, Pflegesätze und private Gelder veruntreut. Matthias P. studierte Wirtschaftswissenschaften und war Marketingleiter einer Werkzeugfirma. Er arbeitete über ein Jahr als Pflegekraft in fünf verschiedenen Pflege- und Altenheimen in Deutschland. Seine Idee zum Buch ist gemeinsam mit Günter Wallraff entstanden.