Unentdeckte Chancen

Schwellenländer und Rohstoffe diese beiden Megatrends bsind untrennbar miteinander verbunden. Im 21. Jahrhundert kann es sich kein Investor mehr leisten, nicht in diesen Boommärkten engagiert zu sein. Den Autoren ging es jedoch nicht darum, das x-te Basiswerk über Rohstoffe oder Emerging Markets zu schreiben. Dieses Buch präsentiert die weniger bekannten Emerging Markets, die Rohstoffe der Zukunft und die Trends, die sich aus diesem Zusammenspiel ergeben. Ob Uran oder Ethanol, China und Wasser, Vietnam oder Kasachstan hier erfährt man alles über Investmentchancen in Schwellenländern und mit Rohstoffen, die noch nicht im Rampenlicht der Börse stehen. Noch nicht!



- Emerging Markets und Rohstoffe sind die zwei Megatrends des 21. Jahrhunderts

- Fokus auf noch unbekannte Emerging Markets wie Vietnam oder Kasachstan, die vom Rohstoffboom profitieren

- Informationen über Rohstoffe, die noch nicht im Fokus stehen, wie Uran oder Ethanol

- Statt der bekannten Industriemetalle Schwerpunkt auf wenig beachteten Agrarrohstoffen

- Praktische Tipps für das reale Umsetzen an den Börsen