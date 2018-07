Prof. Dr. Hans J. Bocker ist durch sein bereits legendäres "Gold-Dossier“ im gesamten deutschsprachigen Raum als einer DER Experten zum Thema Edelmetalle bekannt geworden. In seinem neuesten Werk "Gold! Silber! Jetzt!" zeigt er eindrucksvoll auf, warum jedermann sofort damit beginnen sollte, in physisches Gold und Silber zu investieren. Er widmet dieses "kleine Werk" nicht nur den Freunden der Edelmetalle, sondern auch all denen, die bereits lernten selbständig zu denken, und ganz besonders jenen, die diesen unbequemen Lernprozess gerade beginnen. In seiner gewohnt unterhaltsamen und offenen Art stellt er das aktuelle Machtgefüge, den Irrsinn des heutigen Finanzsystems und einer geplanten Neuordnung der Welt bloß. Ein wichtiges, eigenständiges Buch, welches bereits als zweiter Teil seines Vorgängerwerkes "Sachwert-Edelmetall-Papiergeld" angekündigt war. ( Es erscheint voraussichtlich am 21. Oktober 2016.)