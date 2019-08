Das Vorsorge-Set

Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung: Alle wichtigen Formulare mit Ausfüllhilfen finden Sie in diesem Vorsorge-Set. Was welche Verfügung leistet und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Die Finanztest-Experten beantworten alle Fragen bis hin zum Testament.Selbstbestimmt durchs Leben gehen, ist für gesunde Menschen etwas Selbstverständliches. Unfall, Krankheit oder Alter können die Fähigkeit, frei über sich zu bestimmen, einschränken – oder sogar unmöglich machen. Wer frühzeitig festlegt, was er im Falle eines Falles zulässt oder ablehnt, rettet seinen Willen und seine Wünsche in die Zukunft. Aber wie macht man das? Was leistet die Verfügung? Und wo liegen Fallstricke?Je nach Alter, Lebens- und Vermögenslage besteht unterschiedlicher Regelungsbedarf beim Thema Vorsorge. Die Finanztest-Experten beantworten alle Fragen zur persönlichen Vorsorge bis hin zum Testament. Schritt für Schritt führen sie durch alle wichtigen Formulare: die Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Alle Formulare sind im Buch enthalten und lassen sich ganz leicht heraustrennen und abheften.Es wird auch erklärt, wie Sie ein Testament verfassen und Ihren "Digitalen Nachlass" organisieren. Im "Digitalen Nachlass" wird beispielsweise festgelegt, wie nach dem Tod mit Online-Konten und Daten in sozialen Netzwerken umgegangen werden soll. Dabei werden auch die Auswirkungen des aktuellen Facebook-Urteils beleuchtet.In dieser Reihe ist u.a. auch der Rartgeber: " Das Nachlass-Set " - Testament, Vermögensaufsicht, Digitaler Nachlass, Bestattungsverfügung (Beispielfälle & Beispielformulierungen) sowie " Vererben und Erben " - Testament verfassen, Nachlass und Erbfall regeln (Neue Steuerregelung & Checklisten und Mustertestamente) erschienen.