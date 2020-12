Vorsicht Enteignung!

In der EU und in Deutschland werden Billionen Euro zur Bewältigung der Corona- und Wirtschaftskrise benötigt. Doch die Staaten sind klamm. Deshalb fordern jetzt viele Politiker: Ran an die Immobilien und ran an die Privatvermögen. Niemand ist vor Enteignungen sicher, das gilt heute mehr denn je! Was Ihnen der Staat alles wegnehmen kann und wie Sie sich davor schützen.



Der Staat wird unzählige Möglichkeiten nutzen, um an die Ersparnisse der Bürger zu gelangen. Bestsellerautor Michael Grandt erklärt auf der Basis von rund tausend Quellen alle Enteignungsgesetze, die heute schon gelten, und hat für Sie zusammengestellt, welche Maßnahmen zu erwarten sind. Herausgekommen ist eine »Horrorliste der Steuern und Abgaben«. Eine Liste mit 41 denkbaren Wegen der Geldbeschaffung. Durch diese Liste wissen Sie schon heute, wo der Staat morgen bei Ihnen abkassieren kann.



Wussten Sie zum Beispiel, dass:

ein »Lastenausgleich« und eine »Vermögensabgabe« bereits im Grundgesetz stehen?

ganze Wirtschaftsbranchen enteignet werden können?

Sie auch ohne direkte Enteignung Ihr ganzes Hab und Gut verlieren können?

man Sie dazu zwingen kann, Ihr Grundstück zu bebauen und sogar ein Darlehen dafür aufzunehmen?

Behörden leer stehende Wohnungen zwangsvermieten können?

Ihr Mietrecht enteignet und Sie aus Ihrer Wohnung geworfen werden können?





Michael Grandt beantwortet viele brisante Fragen, über die Sie bewusst nicht aufgeklärt werden:

Weshalb kennt kaum jemand das wichtigste Finanz-Enteignungsgesetz und warum wird öffentlich darüber geschwiegen?

Was haben Reichsnotopfer, Wehrbeitrag und Hauszinssteuer mit unserer heutigen Situation zu tun?

Weshalb ist eine Zwangshypothek auf Ihre Immobilie jederzeit möglich?

Welches ist der »gefährlichste« Artikel im Grundgesetz?

Wer ist eigentlich der »Enteignungsminister« der Bundesregierung?

Wie ist es möglich, dass man mit der verschwiegenen CAC-Klausel Ihre gesamte Altersvorsorge enteignen kann?

Was bedeuten die »Notstandsgesetze«, die Ihre Grundrechte in unglaublicher Weise einschränken, gerade in der heutigen Zeit?





Bringen Sie Ihr Vermögen rechtzeitig in Sicherheit. Michael Grandt zeigt Ihnen im Detail, was zu tun ist!



EXKLUSIV: Die Horrorliste der Steuern und Abgaben: 41 Möglichkeiten, wie sich Olaf Scholz Ihr Geld holen wird!