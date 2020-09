Steuerexperte Wolf-Dieter Tölle zeigt alle wichtigen und neuen Möglichkeiten auf früher in Rente zu gehen, sowohl im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung als auch außerhalb. Wer mit einer ausreichenden Versorgung in den wohlverdienten Ruhestand gehen will, bekommt hier konkrete Strategien, mit denen sich das Ziel, früher mit mehr Geld in Rente zu gehen, mit optimiertem Aufwand erreichen lässt.



Von der Flexirente über alles Wichtige zu gesetzlicher sowie privater Rentenversicherung bis hin zu Strategien zu Altersvorsorge und Vermögensaufbau erhält der Leser einen kompakten Überblick.



Über den Autor

Wolf-Dieter Tölle ist Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater sowie Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht. Er ist Experte für Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie Erbrecht und Erbschaftsteuer. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der Rentenbesteuerung in der Praxis. Er ist seit mehr als einem Jahrzehnt auch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Steuerberatern und Fachanwälten tätig. Regelmäßig veröffentlicht er in der einschlägigen Fachpresse zu seinen Fachgebieten.