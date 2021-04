Als sich die Niederlage 1945 abzeichnet, schaffen die Nazis Reichsbank-Gold und Devisen aus Berlin. Ganze Wagenladungen werden später durch die Alliierten in Stollen in Thüringen und Bayern sichergestellt. Doch ein großer Teil bleibt verschwunden. Ian Sayer sucht bereits seit fast 40 Jahren nach dem verschwundenen Nazi-Gold.



Er befragt Zeitzeugen, reist um die halbe Welt, inspiziert Gebäude und Verstecke. Nach intensiven Recherchen stöbert er zwei Goldbarren der Reichsbank in den Tresoren der britischen Notenbank auf. Der Durchbruch? Eine packende Reise durch Nachkriegsdeutschland an der Seite eines leidenschaftlichen Schatzjägers.





Über den Autor



Ian SayerIan Sayer (*1945) gilt als eine der herausragenden Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Forschung um das verschwundene Gold der Reichsbank und weltweit als angesehener Forscher zur Geschichte des Dritten Reichs. Nachdem er das Verschwinden zweier Nazi-Goldbarren nachgewiesen hatte, konnte er die US-Regierung davon überzeugen, eine internationale Suche zu starten.



Diese Suche dauerte fast 20 Jahre und endete damit, dass Sayer die seltene Ehre zuteilwurde, den Goldbarren-Tresor der Bank of England zu besuchen, wo er mit dem Goldbarren in Händen fotografiert wurde, den er selbst aufgespürt hatte. Sayer ist Kurator des gleichnamigen Ian Sayer Archive, das über eine Sammlung von mehr als 100 000 Büchern, Briefen und amtlichen Dokumenten zum Zweiten Weltkrieg verfügt.