Das Buch "Gold & Silber für Einsteiger" von Edelmetallexperte Tim Schieferstein, Geschäftsführer der SOLIT Gruppe und selbst Edelmetallliebhaber, ist ein Ratgeber zum Thema "Geldanlage in Edelmetalle", der sich an Leser ohne Vorkenntnisse richtet. Ziel des Buches ist es, den Leser vom unbedarften Anfänger zu einem fachkundigen Edelmetallliebhaber zu machen, der in der Lage ist, Vor- und Nachteile einer solchen Kapitalanlage abzuwägen und eigenständig eine Investitionsentscheidung zu treffen. Auf über 240 Seiten erfährt der Leser unter anderem die Besonderheiten der verschiedenen Edelmetalle, steuerliche Aspekte, wertvolles Basiswissen über Münzen und Barren, alles Wissenswerte zum Thema Lagerung und über das geeignete Anlageportfolio.Außerdem enthält das Buch einen Gastbeitrag von Spiegel-Beststeller-Autor Marc Friedrich . "Privat stelle ich immer wieder in Gesprächen fest, dass es ein großes Interesse an Gold & Co. gibt, es vielen aber an einem kompetenten und vertrauenswürdigen Ansprechpartner fehlt. Das Buch soll diese Lücke schließen“, so der Autor Tim Schieferstein, Mitgründer und Geschäftsführer der SOLIT Gruppe, zu der u.a. GoldSilberShop.de gehört. In seinem ersten Buch beantwortet er u.a. die typischen Einsteiger-Fragen: • Was sind die Vor- und Nachteile von Edelmetallen? • Welche Barren und Münzen sind warum empfehlenswert? • Was sind typische Anfängerfehler? • Woran erkennt man seriöse Händler? • Wie und wo bewahre ich mein Gold auf?Im Jahr 2004 hielt Tim Schieferstein sein erstes Goldstück in der Hand - einen Krügerrand. Heute ist er Geschäftsführer einer der größten Edelmetallhändler Europas: die SOLIT Gruppe, zu der u.a. GoldSilberShop.de gehört. Aus Leidenschaft und Überzeugung ist sein Vermögen zum größten Teil in Gold und Silber investiert. Mit seinem ausgeprägten Expertenwissen, das er auch auf YouTube und mit der Fachpresse gerne teilt, hat Tim Schieferstein bereits vielen tausend Sparern den Einstieg in Edelmetalle erklärt und leicht gemacht.