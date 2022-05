Richtig Auswandern und besser leben

wie Sie Ihre Abreise in 12 Schritten richtig vorbereiten.

warum Sie nur so wenig wie möglich mit ins Ausland nehmen sollten.

wie Sie sich vom deutschen Finanzamt für immer verabschieden.

wie Sie in keinem Land der Welt jemals wieder steuerpflichtig werden.

weshalb Sie sich im Ausland nie einen Job suchen sollten.

wie Sie im Ausland zu guten und preiswerten Immobilien kommen.

was Sie beim Auswandern mit Kindern unbedingt beachten sollten.

wie der optimale Firmensitz im Ausland aussieht.

wie Sie im Ausland problemlos Geld verdienen können.

wie Sie preiswert zu einem Zweitpass kommen.

was Sie unbedingt tun sollten, wenn Sie im neuen Leben angekommen sind.

wie Sie Ihre finanzielle Freiheit im Ausland erlangen.



Der Praxisratgeber zum Thema Auswandern: Richtig planen, Systematisch vorgehen, Fehler und Enttäuschungen vermeiden, Steuern sparen und ortsunabhängige Einkommensquellen sichern.Hohe Steuern, sinnlose Vorschriften, Orwell'sche Überwachung und bürokratische Behörden treiben immer mehr Deutsche aus ihrem Land. Waren es im Jahr 2000 noch 150.000, steigerte sich ihre Zahl unter Merkel auf nie da gewesene 260.000, Tendenz steigend. Immer mehr intelligente Menschen flüchten aus Deutschland.Holen Sie sich jetzt die Kontrolle über Ihr Leben zurück. Gefällt auch Ihnen der Gedanke, sich nicht länger von Politikern, die Sie mit Ihren Steuergeldern finanzieren, herumkommandieren und ausnehmen zu lassen? Dann sollten Sie unbedingt dieses Buch lesen! Norbert Bartl, einer der profundesten Auswanderungsexperten, gibt wertvolle Ratschläge, wie Sie sich ein neues Leben im Ausland Schritt für Schritt und leicht nachvollziehbar aufbauen können.Die besten Tipps für ein freies und besseres Leben im Ausland! Erfahren Sie,Wussten Sie außerdem, dass eine Krankenversicherung fast überall auf der Welt nur einen Bruchteil Ihrer deutschen Versicherung kostet, ohne dass deswegen die Leistungen schlechter sind? DasSie in vielen Ländern mit nur 600 bis 1.000 Euro im Monat gut leben können?Norbert Bartl erklärt anschaulich und spannend, wie Sie das Auswandern vorbereiten, durchführen und was Sie im neuen Land alles beachten müssen. Er gibt unschätzbare Ratschläge, wie Sie Ihr Einkommen im Ausland verdoppeln, ohne dass Sie dafür mehr arbeiten müssen. Viele hilfreiche Checklisten machen das Buch noch wertvoller!Über den AutorNorbert Bartl war Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten und Reporter bei Bild in München und Frankfurt. 1979 kündigte er, und zog nach Ibiza und jobbte bei einem Blatt für Urlauber. Später gründete und leitete er Zeitschriften und Wochenblätter in Deutschland und Spanien, war erster Chefredakteur des Reisemagazins Globo. Anfang der 90er-Jahre dann der endgültige Umzug nach Südeuropa und später Südamerika. 2005 startete er das Online-Projekt »Leben im Ausland« mit monatlichem Infobrief, diversen Praxisreports und persönlicher Beratung zu den Themen Leben, Arbeit, Unternehmensgründung und Geldanlage im Ausland.