Über den Autor und weitere Mitwirkende

Matthias Weik ist bekannt durch fünf Bestseller und seine stets pointierten und kritischen Analysen der Finanz- und Wirtschaftswelt. Leser und Leserinnen schätzen seine faktenbasierten und verständlichen Erklärungen. Schrille Thesen, wackelige Prognosen und blumige Versprechen liegen ihm fern. Er ist als Autor und Redner dafür bekannt, Tacheles zu reden und auf den Punkt zu kommen. Weik bezeichnet sich selbst nicht als Pessimist, Optimist oder gar Alarmist, sondern als Realist.





Inflation, Energiekrise, Krieg in der Ukraine. Eiskalt hat uns die Realität der Globalpolitik eingeholt. Deutschland steht völlig unvorbereitet da. Mit dem Wegfall billiger Energie funktioniert das Geschäftsmodell des Exportweltmeisters nicht mehr. Arbeitnehmer und Unternehmen tragen bereits eine Steuerlast am Limit. Privatvermögen werden aufgeschmolzen. Wie also wehren gegen die aufziehende Krise?Explodierende Energie- und Lebenshaltungskosten, ein enormer Fachkräftemangel und mit die höchsten Steuer- und Abgabequoten weltweit: In "Die Abrechnung" nimmt Matthias Weik kein Blatt vor den Mund und analysiert in einer detaillierten Bestandsaufnahme die ziemlich trost- und hoffnungslose politische und wirtschaftliche Lage Deutschlands. Außerdem gibt er eine knallharte Prognose für die Zukunft ab und zeigt auf, wo wir in ein paar Jahren stehen könnten und wie dramatisch sich die Lage – insbesondere für den Mittelstand – entwickeln wird, sollte sich nicht schnell und nachhaltig etwas ändern.In einem zweiten Schritt gibt Weik den Leserinnen und Lesern ein Basis-Wissen an die Hand, wie man in Krisenzeiten das Ersparte in einer globalisierten Welt am besten international investiert. Und er formuliert konkrete Lösungsvorschläge – für alle, die auch zukünftig in Deutschland bleiben wollen, und für jene, die ans Auswandern denken. Ganz nach der Devise: "Deutschland, rette sich, wer es sich noch leisten kann!"Matthias Weik zeichnet sich durch seine stets pointierten und kritischen Analysen der Finanz- und Wirtschaftswelt aus. Leserinnen und Leser schätzen dabei seine faktenbasierten und verständlichen Erklärungen. Als Autor und Redner ist er dafür bekannt, Tacheles zu reden und auf den Punkt zu kommen."Die Abrechnung – Das einzige Buch, das Ihr Erspartes vor Umverteilung und Krisen rettet“ erscheint am 29. März 2023 im Ariston Verlag.