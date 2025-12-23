Goldsteuer, Machtkampf & Explosion der Edelmetalle  Das große EU-Update!

Italien kämpft um sein Gold! Zerreißprobe für die EU  Expertenanalyse.



Gold-Zoff in Europa: Italien vs. EZB  Was jetzt auf uns zukommt!



Europa brennt  und das nicht nur politisch! In dieser hochbrisanten Ausgabe sprechen wir über einen der größten Machtkämpfe, den die EU seit Jahren erlebt: Italien fordert die Hoheit über seine gigantischen Goldreserven  und stellt sich damit frontal gegen die Europäische Zentralbank. Wem gehört das Gold wirklich? Italien? Der EZB? Oder ist es längst "europäisiert"?



Doch das ist nur der Anfang. Gemeinsam mit Hannes Hörtnagl und Benjamin Deutsch von Invest in Best analysiert Tim Schieferstein folgende Themen:





Themenübersicht:



- 1. Italiens Angriff auf die EZB

- 2. Die neue Goldsteuer in Italien

- 3. Inflation 2.0  Die große Welle 2026

- 4. Edelmetalle: Gold, Silber, Platin

- 5. Bonus: Sberbank bricht historisch aus







(4), Bewertung:(4), Aufrufe: 624 Eingestellt