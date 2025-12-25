Fiatgeldbankrott treibt Goldpreisralley

Der wichtigste Grund für die fulminante Goldpreissteigerung sind die wachsenden Zweifel vieler Marktakteure an der Werthaltigkeit von US-Dollar, Euro und Co. Anders gesagt: Die Fiatwährungen verlieren das Vertrauen vieler Investoren.



Die Gründe dafür sind unübersehbar: Die Staaten des Westens sind (sprechen wir es offen aus) auf Bankrottkurs. Sie häufen immer mehr Schulden auf, die nicht mehr rückzahlbar sind, aus denen die Volkswirtschaften nicht mehr herauswachsen können, und die Schuldenpyramide endet entweder in Zahlungsausfällen oder, und das ist wahrscheinlicher, die Schulden werden in entwertetem Geld zurückgezahlt.



Es setzt sich zudem die Einsicht durch, die Fiatwährungen sind nicht mehr sicher, und für Investoren bleibt nur noch die Flucht in Alternativen: Aktien, Immobilien, vor allem Gold und auch Silber. Beschleunigt wird der Vertrauensverlust in die Fiatwährungen durch die Zinssenkungen der Zentralbanken. Aufgenommen am 23. Dezember 2025.





