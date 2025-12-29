Egon von Greyerz: Silber 200 $?, Minenaktien, sichere Häfen etc.!

Egon von Greyerz beantwortet Zuschauerfragen! Wie ist es mit der Umsatzsteuer bei Edelmetallkäufen in der Schweiz? Verlangt der starke Anstieg von Gold und Silber nach einer Korrektur? Sollte man diversifizieren, wenn ja, wohin? Oder sollte man bei Edelmetallen bleiben? Wie wird sich Silber in Relation zu Gold entwickeln und was ist bei Minenaktien zu beachten? Wurde ihr Potential schon erkannt? Und mehr!



Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.





Aus dem Inhalt:



- 0:00 Intro

- 1:00 Welches Mindest-Investment verlangt die von Greyerz AG?

- 2:55 Fällt Umsatzsteuer beim Gold- und Silberkauf an?

- 4:40 David Morgan ist bei den aktuellen Metallpreisen etwas zurückhaltend. Wie schätzt Egon v. Greyerz die Aussichten ein?

- 10:30 Besteht in der Schweiz ein Währungsrisiko, wenn überall die Papierwährungen kollabieren?

- 14:10 Wie sichert man 21.000 Unzen in Silber als Pensionsvorsorge? Diversifizieren?

- 20:05 Sollte man Gewinne mitnehmen oder auf die Währungsreform warten?

- 22:45 Wohin könnte sich das Gold-Silber-Verhältnis entwickeln?

- 25:30 Wie wirkt sich ein Wirtschaftseinbruch auf den Silberpreis aus?

- 28:40 Macht es Sinn, bei hohen Edelmetallpreisen Sammlermünzen zu kaufen?

- 30:10 Auf welche Kriterien muß man achten, um gute Minenaktien auszuwählen?

- 33:45 Wo ist der Hebel der Minenaktien gegenüber dem Metall?

- 35:15 Eignet sich Schweden als möglicher Rückzugsort?





