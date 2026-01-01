Turbulenzen im Silbermarkt. Was wirklich dahintersteckt

Der 29. Dezember 2025 wird vermutlich vielen Investoren in Erinnerung bleiben - und vermutlich werden ähnliche Tage noch hinzukommen. Was war passiert?



Die Edelmetalle erlitten einen markanten Rücksetzer: Der Goldpreis in US-Dollar pro Feinunze fiel um 4,3 Prozent gegenüber dem Vortrag, der Silberpreis um 8,4 Prozent, der Platinpreis um 13,4 Prozent, der Palladiumpreis um 14,4 Prozent. Nach dem fulminanten Preisanstieg der Edelmetalle in den letzten zwei Jahren ist das im Grunde nichts Außergewöhnliches.



Was wirklich besonders ist, ist, welche Aufmerksamkeit die Turbulenzen im Silbermarkt weltweit auf sich gezogen hat - gerade auch mit Blick auf Chinas Rolle im Silbermarkt -, und wie viele unterschiedliche Interpretationen es für die jüngste Preisbildung im Silbermarkt gibt. Daher im Folgenden zunächst einige Erklärungen und Richtigstellungen, im Anschluss daran etwas zu den Konsequenzen für Investoren. Aufgenommen am 30. Dezember 2025.





