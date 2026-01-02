Die Rand Refinery ist ein fester Begriff in der Welt des Goldes. Seit ihrer Gründung im Jahr 1921 in Germiston bei Johannesburg zählt sie zu den bedeutendsten Edelmetallraffinerien der Welt und prägt den internationalen Goldmarkt bis heute. Ursprünglich wurde sie gegründet, um die südafrikanische Goldproduktion unabhängig von britischen Raffinerien zu machen. Zum ersten Mal konnte das Land sein Gold selbst veredeln  effizienter, kostengünstiger und wirtschaftlich unabhängiger.



Mit modernster Technik, darunter das Miller-Verfahren zur Goldraffination, gelang es schon früh, Barren höchster Reinheit direkt vor Ort herzustellen. Diese Qualität machte die Rand Refinery schnell zu einem globalen Standard. Heute verarbeitet sie nicht nur Gold aus Südafrika, sondern auch aus anderen afrikanischen Ländern und Übersee. Über die Jahrzehnte hat sie mehr als ein Drittel des weltweit jemals geförderten Goldes verarbeitet  ein Beleg für ihre herausragende Bedeutung.



Ein Schlüssel zum internationalen Erfolg ist das hohe Qualitätsniveau. Die Barren der Rand Refinery sind seit Jahrzehnten als "Good Delivery" von der London Bullion Market Association anerkannt. Seit 2004 gehört sie zudem zu dem exklusiven Kreis der LBMA-Referees  ein Status, den nur wenige Raffinerien weltweit besitzen und der ihre technische Kompetenz unterstreicht.



Das bekannteste Produkt ist der Krügerrand, der 1967 eingeführt wurde und heute als weltweit meistverkaufte Anlagemünze gilt. Bis heute stellt die Rand Refinery die Rohlinge her, während die South African Mint die Prägung übernimmt. Neben dem Krügerrand produziert die Raffinerie auch geprägte Barren, klassische 400-Unzen-Gussbarren, Kilobarren und kleinere Einheiten ab 2,5 Gramm  jeweils mit Sicherheitsmerkmalen wie Seriennummern oder Hologrammen.



Darüber hinaus beliefert die Rand Refinery die Industrie, unter anderem mit Stranggussprodukten für die Schmuckverarbeitung und speziellen Legierungen für technische Anwendungen. Eigene Forschungseinrichtungen stellen höchste Qualitätsstandards sicher, unterstützt von strengen Nachhaltigkeitsrichtlinien. Alle Produktionsprozesse folgen den Vorgaben der OECD und der LBMA, inklusive lückenloser Herkunftskontrollen und regelmäßiger unabhängiger Audits.



Heute ist die Rand Refinery weit mehr als eine Produktionsstätte. Sie ist eine globale Schlüsselfigur im Goldmarkt  und trägt entscheidend dazu bei, dass Südafrika bis heute zu den wichtigsten Standorten der internationalen Edelmetallverarbeitung zählt.





