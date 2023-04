Games of Greed

Nach dem internationalen Erfolg von » Von Tulpen zu Bitcoins « über die größten Finanzblasen der Geschichte wendet sich Torsten Dennin nun den Themen Gier und Betrug zu. Er versammelt in seinem Buch die spannendsten, außergewöhnlichsten und absurdesten Fälle, die ihresgleichen suchen, und beleuchtet auf unterhaltsame Weise den Wahnsinn um die Enthüllungen der Pandora- und Panama-Papers, den Skandal um Enron, Worldcom, Wirecard und die aberwitzigen Börsengeschäfte von Jordan Belfort, dem »Wolf of Wall Street«.Von Schneeballsystemen und Krypto-Scams bis hin zu den größten Kunstdiebstählen und ausgewachsenen Kleptokratien – die Geschichte der Finanzskandale ist reich an schillernden Gestalten, vermeintlich gottgleichen Aufstiegen und mindestens so spektakulären Abstürzen.Faszinierende und unterhaltsame Geschichten, die die Abgründe der menschlichen Seele dokumentieren und als abschreckendes Beispiel für unsere Gesellschaft dienen können, in der die Gier Menschen immer wieder den Kopf verlieren lässt.Seit mehr als 20 Jahren beschäftigt sich Torsten Dennin professionell mit den weltweiten Kapitalmärkten. Er ist Leiter der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsführung von Asset Management Switzerland AG in Zug und Zürich. Torsten studierte Volkswirtschaftslehre, promovierte zum Thema Rohstoffmärkte, und Anfang 2018 folgte er dem Ruf als Professor für Volkswirtschaftslehre. Er lehrt heute als Gast-Professor an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und der Schweiz und lebt mit seiner Frau und Tochter in Zug. Torsten Dennin professionell mit den weltweiten Kapitalmärkten.Er ist Leiter der Vermögensverwaltung und Mitglied der Geschäftsführung von Asset Management Switzerland AG in Zug und Zürich. Torsten studierte Volkswirtschaftslehre, promovierte zum Thema Rohstoffmärkte, und Anfang 2018 folgte er dem Ruf als Professor für Volkswirtschaftslehre. Er lehrt heute als Gast-Professor an verschiedenen Hochschulen in Deutschland und der Schweiz und lebt mit seiner Frau und Tochter in Zug.