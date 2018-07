Raus aus dem Zwangs-TV!

Sie sind nicht mehr bereit den Rundfunkbeitrag zu zahlen, da es sich um eine unberechtigte Zwangsabgabe handelt? Dann zeige ich Ihnen einen möglichen Weg auf, wie Sie rechtlich sauber herauskommen. Diese Publikation ist ein Wegweiser, der Ihnen Schritt für Schritt das Wissen zur erfolgreichen Gegenwehr liefert: 1. Allgemeine Rechtliche Grundlagen 2. Vollstreckungsgrundlagen 3. Verhalten bei Rechtsbruch. Dieser "Wegweiser" ist nicht Ersatz für einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin.



Allerdings bin ich diesen Weg selbst gegangen und habe genug Beweisvideos im Internet zur Verfügung gestellt. Lassen Sie uns gemeinsam gegen die unberechtigte Zwangsabgabe vorgehen. Über den Autor: Marco Fredrich ist beruflich IT-Client-Administrator. Seit 2010 befasst er sich intensiv mit dem Thema "Gesetzeslage in der Bundesrepublik Deutschland". Er trat später in die "Partei der Vernunft" (PDV) ein, weil er damit zu einer positiven politischen Veränderung beitragen wollte. Am Ende war er Landesvorsitzender der PDV. Seit 2013 arbeitet er am Thema "BRD-Verwaltungskonstrukt". Dabei suchte er, ausgelöst durch eine Nachrichtenmeldung, auch nach der rechtlichen Grundlage des Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio.