Alles, was Sie über Kurzarbeit und Steuern wissen müssen

Um die Belastungen der Corona-Pandemie für Arbeitnehmer und Arbeitgeber abzufedern, führte die Bundesregierung zur Entlastung der Unternehmen und zum Erhalt von Arbeitsplätzen ab März 2020 das Kurzarbeitergeld ein. Doch welche steuerlichen Konsequenzen hat das für Arbeitnehmer?



Das Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt, d. h., wer Kurzarbeitergeld bezieht, muss im folgenden Jahr womöglich Steuern nachzahlen. Wolf-Dieter Tölle, Rechtsanwalt und Experte für Steuerrecht, erläutert, in welchen Fällen mit Nachzahlungen zu rechnen ist, und gibt hilfreiche Tipps für die Erstellung der Steuererklärung.





Über den Autor



Wolf-Dieter Tölle ist Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater sowie Fachanwalt für Steuerrecht und Erbrecht. Er ist Experte für Vermögens- und Nachfolgeberatung sowie Erbrecht und Erbschaftsteuer. Er ist seit mehr als einem Jahrzehnt auch in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Steuerberatern und Fachanwälten tätig. Regelmäßig veröffentlicht er in der einschlägigen Fachpresse zu seinen Fachgebieten.