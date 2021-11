Edelmetall- & Rohstoff-Magazin 2021/22

Vom 12. bis 13. November 2021 findet die "Internationale Edelmetall- & Rohstoffmesse" statt. Auf der Veranstaltung, die bis 2019 im MVG Museum in München stattfand, stellten Minengesellschaften, Barren- und Münzproduzenten, Emittenten und Dienstleister aus dem In- und Ausland aus. Obwoh aus aktuellem Anlass die diesjährige Messe erneut nur in virtueller Form stattfinden kann ( Youtube-Kanal ), wird das alljährlich erscheinende Begleitmagazin (DIN-A4 Format, 300 Seiten), aufgelegt.Im ersten Teil werden rund 40 Bergbauunternehmen vorgestellt. Den Schwerpunkt stellen die Silber- und Goldminen dar, aber auch jene Gesellschaften, die nach anderen Rohstoffen wie Blei, Zink, Kupfer, Lithium, Uran etc. suchen bzw. bereits fördern.Im zweiten Teil finden sind Fachbeiträge und Interviews von über 70 namhaften Autoren aus der Edelmetallszene (z.B.: Dimitri Speck, Markus Blaschzok, Uwe Bergold, Manfred Gburek, Dr. Thorsten Polleit, Hannes Huster, Ronald Stöferle, Mag. Christian Vartian, Prof. Dr. Eberhard & Dr. Eike Hamer, Matthias Weik, Marc Friedrich, Uli Pfauntsch, J. A. Saiger) abgedruckt.Ein Muss für jeden Edelmetallfan