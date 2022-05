In Sachwerte investieren und diese sicher aufbewahren

Wie Sie Wertsachen, Dokumente, Bargeld und Schmuck sicher aufbewahren

Welche Verstecke die größten Risiken bergen

Was Tresore wirklich taugen

Welche Alternativen es für Bankschließfächer gibt

Wo Ihre Wertsachen gut aufgehoben sind. Wohin mit den Ersparnissen in diesen Zeiten? In Sachwerte investieren? Eine gute Idee. Aber wie finde ich die seriösesten Händler und wo kann ich die Wertsachen sicher aufbewahren? Dieser neue Ratgeber gibt Ihnen wertvolle Tipps.Eine Bedrohung durch Inflation, Strafzinsen und Währungskatastrophen. Die Inflation explodiert. Und immer mehr Banken berechnen ihren Kunden Strafzinsen für Kontoguthaben. Wobei die Grenze, ab der dieses »Verwahrentgelt« berechnet wird, immer weiter sinkt. Wer das nicht akzeptiert, dem drohen Banken schon mal dreist mit der Kontokündigung.Sachwerte: Was kaufen? Wo und wie lagern? Immer mehr Sparer und Anleger investieren daher in inflationsgeschützte Sachwerte - vor allem in Edelmetalle, Edelsteine, Schmuck und Uhren. Doch wohin mit den kostbaren Stücken? Selbst der widerstandsfähigste Tresor bei Ihnen zu Hause schützt Ihre Schätze nicht, wenn brutale Einbrecher Sie mit der Waffe bedrohen und zum Öffnen des Panzerschranks zwingen.Das praxiserprobte Sicherheitskonzept für Ihre Wertsachen Bleibt als Alternative ein Wertschließfach bei Ihrer Bank. Doch seit die Geldinstitute aus Kostengründen eine Filiale nach der anderen schließen, werden die Wertschließfächer knapp. Viele Banken führen bereits lange Wartelisten. Zudem haben sie einen weiteren großen Nachteil Die schlimmsten Fehler vermeidenDer Ausweg: bankenunabhängige Wertschließfächer - gut geschützt und bestens versichert. Alles, was Sie wissen müssen, um Ihre Wertsachen optimal aufzubewahren, verrät Ihnen der Wirtschaftsjournalist Michael Brückner in dieser Neuerscheinung.Erfahren Sie in diesem praxisnahen und aktuellen Ratgeber:Gehen Sie auf Nummer sicher und profitieren Sie von diesem praxiserprobten Sicherheitskonzept. Damit Sie in Ruhe schlafen können!