Der kommende Bankencrash und wie Sie sich davor schützen können! Der nächste Bankencrash ist nur noch eine Frage der Zeit. Sind Sie darauf vorbereitet?Wir leben aktuell in einer Welt multipler Krisen, deren Auswirkungen alles in den Schatten stellen werden, was die Menschheit jemals an Weltwirtschafts- und Finanzkatastrophen gesehen hat.Die Bankenbeben in der Schweiz und in den USA im vergangenen Jahr waren nur ein Vorgeschmack dessen, was da noch auf uns zukommen wird. Seither geht ein neues Schreckgespenst unter den Regierenden um: die Furcht vor einem globalen Bankencrash. Jeden kann es treffen, jeder ist gefährdet. Selbst die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) macht keinen Hehl mehr daraus und sieht »die Bedingungen für einen perfekten Sturm« für die Banken gegeben.Sogar die BaFin gibt zu, dass deutsche Banken schlecht aufgestellt sind. Angesichts dieser düsteren Aussichten drängen sich fundamentale Fragen auf: Wann müssen wir mit einem Bankencrash rechnen? Woran können wir konkret erkennen, wie gut unsere Bank aufgestellt ist? Ist es sinnvoll ein Konto im Ausland zu eröffnen? Wie sicher sind unsere Spareinlagen? Warum wird das Gesetz zur Enteignung von Sparkonten geheim gehalten? Fragen also, die uns alle angehen, Fragen, die jeden interessieren sollten.Ein Bankencrash wird Sie ganz persönlich treffen. In diesem Buch lesen Sie, was Sie wissen müssen und wie Sie richtig reagieren sollten.Michael Grandt ist kein Crashprophet oder Verschwörungstheoretiker, seine Analyse ist fundiert, akribisch recherchiert und mit über 900 seriösen Quellenangaben belegt. Er nimmt die bisherigen Bankencrashs - es gibt davon übrigens mehr, als Sie denken - genau unter die Lupe und zeigt, was Ihnen blühen kann. Seine Enthüllungen sind beängstigend: Die Banken und der Staat werden auf Ihr Vermögen zugreifen, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Wie subtil und trickreich das geschehen kann, aber auch wie Sie sich vor dem Zugriff schützen können und welche Banken bereits auf der »Kippe« stehen, zeigt dieses Buch anhand aussagekräftiger Beispiele.Der Autor beleuchtet das marode Bankensystem und gibt Ihnen Informationen und Strategien an die Hand, die eigentlich jeder Bankkunde kennen sollte. Er zeigt anhand von siebzehn Gründen, warum unser Bankensystem nicht mehr zu retten ist und was Sie jetzt noch tun können und auch tun sollten! Dr. h.c. Michael Grandt (Jahrgang 1963) arbeitet seit 1992 als investigativer Journalist, Publizist und Fachberater für die Themenbereiche Wirtschaft, Finanzen und Zeitgeschichte. Er hat an zahlreichen Fernsehreportagen unter anderem für die britische BBC, den kanadischen Channel 4, den österreichischen ORF sowie die deutschen Sender RTL, SAT.1 und ProSieben mitgearbeitet und ist in vielen TV-Talkshows als Experte aufgetreten.Michael Grandt hat über 5000 Fachcontents verfasst und bisher 36 Bücher publiziert. Die verkaufte Gesamtauflage beträgt über 750.000 Exemplare. Seine Bücher standen bisher über hundert Mal auf deutschen und österreichischen Bestsellerlisten, wie auf denen von Spiegel, Focus, Stern, Manager Magazin und Handelsblatt.Im Jahr 2005 wurde Michael Grandt die Staufermedaille für besondere Verdienste um das Land Baden-Württemberg verliehen. 2011 wurde er mit der Ehrendoktorwürde der staatlichen rumänischen Universität Piteşti für »angewandte Journalismuswissenschaften« im Bereich der investigativen Recherche geehrt.