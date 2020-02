Anglo Potash Ltd.

Der australische Rohstoffkonzern BHP Billiton vereinbarte die vollständige Übernahme von Anglo Potash. Wie der in Down Under beheimatete Bergbaugigant mitteilte, habe er sich mit den Besitzern des Unternehmens Anglo Potash auf dessen Übernahme verständigt. Man habe sich auf einen Kaufpreis von 284 Millionen CAD (circa 202 Millionen Euro) geeinigt [...]