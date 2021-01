Dioro Exploration NL

Dioro meldet für das Februarquartal aus dem South Kalgoorlie Projekt einen Rückgang der Goldproduktion auf 14.194 oz, was einer Jahresrate von 60.000 oz entspricht. In der South Kal Mine fiel die Produktion auf 9.677 oz bei Nettoproduktionskosten von 1.072 $/oz zurück. Im Frog’s Leg Projekt, an dem Dioro einen Anteil von 49% hält, konnte die [...]