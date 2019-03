EMX Royalty Corp. ist erfolgreich tätig in den Bereichen Exploration, Royalty-Generierung und -Erwerb sowie strategischen Investments. Das wachsende Royalty-Portfolio generiert laufend Erlöse und ermöglicht so weitere Geschäfte bei minimaler Aktienverwässerung. Das Geschäftsmodell sorgt außerdem für eine beträchtliche Risikominimierung. Zuletzt konnte EMX erfolgreich seinen Anteil am Malmyzh Kupfer-Gold-Projekt für ein Vielfaches der ursprünglichen Investition verkaufen und hat damit einen großen Teil seines Börsenwertes durch Bargeld gedeckt.