Zijin Mining Group Co. Ltd. gab kürzlich bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Neo Lithium Corp. geschlossen hat, in deren Rahmen Zijin alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Neo Lithium gegen 6,50 CAD je Aktie erwerben wird. Das Board of Directors von Neo Lithium stimmte diesem Angebot bereits zu und hält es für fair. Die [...]