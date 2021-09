Northern Gold NL

Northern Gold meldet die Einstellung des Aktienhandels nachdem die kanadische GBS Gold. einen Anteil von über 94% übernehmen konnte. Jeweils 14 Northern Gold Aktien konnten in 1 GBS Aktie plus 0,17 A$ cash getauscht werden, was bei einem Aktienkurs der GBS von 1,80 C$ einen Gegenwert von 0,314 A$/Northern Gold Aktie entsprach (Übernahmeangebot vom [...]